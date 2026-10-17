Dışişleri Bakanı Fidan, Bağdat\'ta Irak Cumhurbaşkanı Amedi tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Fidan, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Amedi tarafından kabul edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi tarafından kabul edildi. Kabul, Fidan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Bağdat'ta gerçekleşti.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Bağdat'ta, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi tarafından kabul edildi.
Kaynak: ANKA
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