Dışişleri Bakanı Fidan, Bağdat\'ta Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Abbudi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Bağdat'ta Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Abbudi ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'taki İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Abbudi ile görüştü. Görüşme, toplantının programı çerçevesinde yapıldı.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Abbudi ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Abbudi ile bir araya geldi.
Kaynak: ANKA
Sizin düşünceleriniz neler ?