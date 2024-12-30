Dışişleri'nden Etiyopya'ya Başsağlığı

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Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'nın Sidama eyaletinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Etiyopya halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Etiyopya'nın Sidama eyaletinde meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyulduğu bildirilerek, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Etiyopya halkına başsağlığı diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da düğün davetlilerini taşıyan kamyonun nehre düşmesi sonucu aralarında damadın da olduğu 71 kişi hayatını kaybetmişti.