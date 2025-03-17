DİSK Basın-İş Üye Sayısını Aştı - Son Dakika
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DİSK Basın-İş Üye Sayısını Aştı

DİSK Basın-İş, 1017 üyesiyle iş kolu barajını aştı, mahkeme bilirkişi raporu doğruladı.

17.03.2025 15:07
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(ANKARA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası tarafından Ankara 4. İş Mahkemesi'ne açılan davada dosyaya giren bilirkişi raporuna göre 1017 işçinin DİSK Basın İş'e üye olduğu tespit edildi. Rapora göre sendika üyesi işçi sayısının iş kolunda çalışan toplam işçi sayısına oranının yüzde 1,04'ü olduğu ve böylece yüzde 1 barajının aşıldığı kaydedildi.

DİSK Basın-İş, 24 Temmuz 2024 tarihli ve 32611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "2024 yılı Temmuz İstatistiği" verilerine itiraz ederek Ankara 4'üncü İş Mahkemesi'ne dava açmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan verilere göre Basın Yayın ve Gazetecilik iş kolunda çalışan toplam işçi sayısının 97 bin 454, DİSK Basın-İş'in üye sayısı ise 856 olduğu kaydedilmiş, üye sayısının işçi sayısına oranı da yüzde 0,88 olarak ilan edilmişti.

DİSK Basın-İş verilere itiraz ederek üye sayısının 1029 olduğunu ve yüzde 1,05 oranı ile işkolu barajını aştığını savunmuştu. Bunun üzerine Mahkeme sendikanın üye sayısını tespit etmek üzere bilirkişi görevlendirdi. Dava dosyasına geçtiğimiz ay bilirkişi raporu girdi.

Bilirkişi raporunda Resmi Gazete'de yayımlanan "2024 yılı Temmuz İstatistiği" verilerinin hatalı olduğu belirtildi. Bilirkişi "Basın, Yayın ve Gazetecilik" iş kolunda toplam 97 bin 454 işçinin çalıştığı, bunlardan 1017'sinin DİSK Basın-İş'e üye olduğu, sendika üyesi işçi sayısının ülke genelinde aynı iş kolunda çalışan toplam işçi sayısına oranının yüzde 1,04 olduğu tespitini yaptı. Ayrıca bilirkişi raporunda DİSK Basın-İş'in toplu iş sözleşmesi yapmak için gerekli olan yüzde 1 barajını da aştığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA

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