DİSK Başkanı Çerkezoğlu: Çocuk işçiliği anayasal bir suçtur

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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, çocuk işçiler hakkında konuştu. Çerkezoğlu, çocuk işçiliğinin anayasal bir suç olduğunun altını çizerek, "MESEM adı altında bu çocuklar, ucuz işçilik olarak işverenlere gönderiliyor. Çocuklarımızın eğitim sürecinde almaları gereken uygulamalı eğitim, işverene ucuz iş gücü olarak sunuluyor" dedi.

Gazeteci Semra Topçu'nun Youtube kanalında yayınlanan "Yaşasın Çocuklar" programına katılan Arzu Çerkezoğlu, "Bir çocuk çalışmak zorundaysa, o çocuk bilerek ve isteyerek değil, yoksulluktan kaynaklı ve eğitim olanaklarına ulaşamadığı için çalışmak zorundadır. MESEM adı altında bu çocuklar ucuz işçilik olarak işverenlere gönderiliyor. Çocuklarımızın eğitim sürecinde almaları gereken uygulamalı eğitim, işverene ucuz iş gücü olarak sunuluyor" dedi.

Çerkezoğlu, konuyla ilgili önerilerini de şu sözlerle paylaştı:

"Mesleki eğitimde gerekli alanlarda uygulamalı eğitim çok sıkı bir denetim altında olmalı, yaptırım çok etkin olmalı, ustalar gerçekten eğitimin bir parçası olarak öğrenciyi eğitmeli."

Çocukların yoksulluk nedeniyle çalışmak zorunda kaldığını sözlerine ekleyen Çerkezoğu, Mesleki Eğitim Merkezleri'nde denetimin ve iş güvenliğinin artırılması gerektiğini söyledi.

Çerkezoğlu, çocuk işçiliğine dair somut verilerin düzenli, şeffaf ve güvenilir bir şekilde paylaşılması gerektiğinin de altını çizdi. Bu konudaki eksiğe dikkat çeken Çerkezoğlu, TÜİK'in 720 bin çocuk işçi istatistiğinin gerçeği yansıtmadığını, göçmen işçi çocukların, tarımda aileyle birlikte çalışan çocukların ve MESEM'de ortaya çıkan çocuk işçiliğin son yıllarda ciddi biçimde arttığını belirtti.