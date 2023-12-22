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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı - Son Dakika
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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Bursa'da düzenlenen basın açıklamasında az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan bir sistemden yana olduklarını belirtti. Çerkezoğlu, gelirde adalet ve vergide adalet taleplerini Meclis'e sunduklarını ve mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı
22.12.2023 - 18:39,
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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan bir sistemden yana olduklarını söyledi.

Bursa Kent Meydanı'nda bir araya gelen DİSK üyeleriyle sağanak altında basın açıklaması yapan Çerkezoğlu, günlerdir "Gelirde adalet, vergide adalet istiyoruz" sloganıyla kentleri dolaştıklarını söyledi.

Vergi sistemi konusundaki taleplerini 5 maddede topladıklarını belirten Çerkezoğlu, bunların Meclis'e sunulduğunu, süreci takip ettiklerini anlattı.

Çerkezoğlu, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan bir sistemden yana olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu yolda beraber yürüyoruz. Yağmurda ıslanmak da var, güneşte kavrulmak da var ama bu mücadeleden vazgeçmek yok. Yan yana omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini bizler üretiyoruz. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz üretiyoruz. Bizim alın terimizle büyüyor bu ülke ve ürettiğimiz değerden hakkımızı istiyoruz. Kimseden sadaka istemiyoruz. Hakkımızı istiyoruz ve hakkımız olanı alana kadar da mücadele edeceğiz. O nedenle 'gelirde adalet' diyoruz. İşte asgari ücretin belirlendiği bu süreçte o nedenle Edirne'den Artvin'e kadar her gün alanlardayız, her gün meydanlardayız. İşçi buluşmalarıyla, dostlarımızla bir araya geliyoruz."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA
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Arzu Çerkezoğlu, Bursa, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı - Son Dakika
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