DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DEV Sağlık-İş Sendikasının istatistiklerin yeniden hesaplanmasını talep etti

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DEV Sağlık-İş Sendikasının, iş kolu tespitine ilişkin üye istatistiklerinde hata olduğunu savunarak, istatistiklerin yeniden hesaplanmasını talep etti.

DEV Sağlık-İş Sendikası Başkanı da olan Arzu Çerkezoğlu ve sendika üyesi bir grup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde, 24 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan iş kolu istatistiklerinde, DEV Sağlık-İş Sendikasının yanlış hesaplama sonucu baraj altında kaldığı gerekçesiyle açıklama yaptı.

Çerkezoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 6 ayda bir açıkladığı sendika üye istatistikleriyle sendikaların toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini belirlediğini hatırlattı.

Resmi Gazete'de 24 Temmuz'da yayımlanan istatistiklerde, 17 numaralı iş kolunda DEV Sağlık-İş Sendikasının 0,99'la baraj altında bırakılmak istendiğini iddia eden Çerkezoğlu, buna karşı resmi itirazlarda bulunduklarını aktardı. Çerkezoğlu, şunları söyledi:

"Sendikamızı baraj altında bırakmak için iki şey yapılmış. Birincisi, sendikamızın üye sayısı Bakanlığın resmi sayfasında tescil ettiğimiz gerçek üye sayısının altında gösterilmiş. İkincisi de iş kolunda çalışan işçi sayısı yüksek gösterilerek iş kolundaki baraj yukarıya çekilmiş. Böylelikle sendikamız 0,99'la istatistiklerde barajın altında bırakılmış."

Çerkezoğlu, işçi olmayan, memur sayılan yaklaşık 20 bin kişinin, iş kolunda işçi statüsünde çalışıyor gösterilerek iş kolu barajının yükseltildiğini ve böylelikle sendikalarının 0,99'la baraj altında bırakılmak istendiğini kaydederek, "Böylelikle de sendikamızın hali hazırda çoğunlukta olduğu hastanelerde çalışan 10 bin sağlık ve sosyal hizmet işçisi arkadaşımızın toplu sözleşme hakkı ortadan kaldırılmak istenmiştir." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından iş kollarında olmayan, işçi sayılmayan bütün işçilerin, çalışanların toplam sayıdan düşülmesini talep ettiklerini bildiren Arzu Çerkezoğlu, bu yapıldığında sendikalarının yüzde 1 barajının üzerine çıkarak toplu iş sözleşmesi yetkisine sahip olacağını ifade etti.