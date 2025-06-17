DİSK Genel İş İzmir Başkanları Tutuklandı - Son Dakika
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DİSK Genel İş İzmir Başkanları Tutuklandı

17.06.2025 00:27  Güncelleme: 00:39
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Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan DİSK Genel İş İzmir 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin ve İzmir 3 Nolu Şube Kadın Komisyonu Başkanı Mine Bilir hakkında Genel İş'ten tepki geldi. Tutuklamaların hukuksuz olduğu savunuluyor.

(İZMİR)-"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla emniyete çağrılan DİSK Genel İş İzmir 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin ve İzmir 3 Nolu Şube Kadın Komisyonu Başkanı Mine Bilir tutuklandı. Genel İş turuklamalara tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İzmir'de gerçekleştirilen eyleme katılan DİSK Genel-İş İzmir 2 No'lu Ercan Gül, Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Aras, Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, Genel-İş İzmir 9 Nolu Şube Başkanı Sedat Kenar ve eski Genel-İş İzmir 10 No'lu Şube Başkanı Barış Okur ifadeye çağrıldı

Emniyetteki işlemleri biten 8 kişi serbest bırakılırken Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin ve Genel-İş 3 No'lu Şube üyesi Mine Bilir tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan Deniz Şahin Gümüştekin ve Mine Bilir çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tutuklamalara ilişkin Genel İş'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şube Başkanımız Serbest Bırakılsın! Demokrasiyi, adaleti ve hukuku savunan İzmir 8 No'lu Şube Başkanımız Deniz Şahin Gümüştekin ve İzmir 3 Nolu Şube Kadın Komisyonu Başkanı Mine Bilir haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanmışlardır. Anayasal bir hak olan toplantı ve gösteri hakkı bir suç değildir. Şube Başkanımız ve Kadın komisyonu Başkanımız yalnız değildir! Genel-İş olarak bu hukuksuzluğun karşısındayız. Derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz!"

Kaynak: ANKA

İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİSK Genel İş İzmir Başkanları Tutuklandı - Son Dakika

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