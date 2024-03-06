DİSKİ Genel Müdürü: Tüm ilçelere artık 24 saat aralıksız su verebiliyoruz

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, "Kademe kademe bir plan dahilinde sorunları çözdük. Kayıp kaçaklarımızı azalttık, tahsilatlarımızı arttırdık. Tüm ilçelerimize artık 24 saat aralıksız su verebiliyoruz." dedi.
Tutşi, merkez Kayapınar ilçesinde bir otelde son 3 yılda yapılan içme suyu ve altyapı yatırımlarının değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda, DİSKİ olarak 15 bin 272 kilometrekare alanda, 13'ü kırsal olmak üzere 17 ilçenin tamamına 1047 mahallede hizmet verdiklerini, bu hizmetlerden 1 milyon 818 bin kişinin faydalandığını söyledi.
Büyük bir vazife ifa ettiklerini, bu vazifeyi şehre ve ülkeye hizmet etme şuuruyla yaptıklarını bildiren Tutşi, su idareciliğinin zor iş olduğunu belirtti.
"Tüm yatırımı yerin altına yaparsınız. Yerin altına adeta bir şehir daha kurarak yerin üstündeki günlük hayatın kesintisiz akması için 7 gün 24 saat durmadan çalışırsınız." ifadelerini kullanan Tutşi, suyun üretimi, taşınması, arıtılması, deşarj edilmesi, tesislerin işler tutulması ve işletilmesinde büyük emeklerin olduğunu kaydetti.
Çok değil sadece birkaç yıl önce kırsal ilçelerin çoğunda düzenli su verilemediğini, içme suyu şebekelerinin kötü durumda olduğunu anımsatan Tutşi, şöyle konuştu:
"Tüm ilçelerimizin kanalizasyon şebekeleri yetersiz ve atık suları arıtılmadan deşarj edilmekteydi. Kayıp kaçak oranlarımız yüksek, tahsilatlarımız çok düşüktü. Kırsal mahallelerimizin bir çoğunda sağlıklı ve sürekli içme suyu sağlanamıyordu. Kademe kademe bir plan dahilinde sorunları çözdük. Kayıp kaçaklarımızı azalttık, tahsilatlarımızı arttırdık. Tüm ilçelerimize artık 24 saat aralıksız su verebiliyoruz. 4 ilçemizin arıtma tesisini bitirip devreye aldık, 5 ilçemizin ihale aşamasında olduğunu gururla söylemek istiyorum. 2 ilçemizin projeleri bitmek üzere. En kısa sürede tüm ilçelerimizi atıksu arıtma tesislerine kavuşturacağız."
Projeleri 1-2 yıllık değil, artık 15-20 yıllık planlamalar yapar hale geldiklerini, büyük yatırımlara imza attıklarını anlatan Tutşi, büyük projeler ürettiklerini bildirdi.
DİSKİ'nin artık kendi enerjisini üretebilecek konuma geldiğini ifade eden Tutşi, şöyle devam etti:
"2021 yılında DİSKİ Genel Müdürü olarak göreve başladığımda, DİSKİ'nin sloganını 'Su Gibi İşler' diye belirlemiştik. Su gibi işlemek, durmadan çalışmak, şehrin her noktasına hizmet götürmek demekti bizim için. Tüm mesai arkadaşlarımla birlikte, su gibi hayatlar, şeffaf ve temiz işlere imza attık. Bundan böyle DİSKİ, borcu olmayan, çalışanlarının maaş ve sosyal haklarını aksatmadan ödeyebilen, hizmet ağının her santimine hakim, yatırımları ile Diyarbakır'ın su geleceğini sağlama alan gözbebeğimiz bir kurumdur."
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