DİTİB'den Selzedelere Yardım Eli

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Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Schrobenhausen Fatih Cami Derneği haziranda yaşanan sel felaketinde zarar gören Katolik Kilisesi'ne bağlı bir kreşe kapılarını açarak takdir topladı.

Münih'e 80 kilometrelik mesafede bulunan Schrobenhausen'de Katolik Kilisesi'ne bağlı Maria Ward kreşi, hazirandaki selden zarar görmesi ve kullanılamayacak duruma gelmesi nedeniyle yeni bir yer arayışına girdi.

Bunun üzerine Fatih Cami'nin dernek yönetimi, kreşe bir teklif götürerek kreş için yer temin edebileceklerini bildirdi.

Kreş yönetiminin teklifi kabul etmesinin ardından 4 Ekim'de açılışı yapılan ancak kullanılmayan 400 metrekarelik yeni konferans salonu tadilat yapılarak Katolik Kilisesi'ne ait kreşin kullanımına sunuldu.

Alman Donau Kurier gazetesinin haberinde, Türk toplumunun bu tutumu övüldü ve bunun benzersiz bir davranış olduğu belirtildi.

Haberde, çocukların velilerinden gelen geri bildirimlerin de oldukça olumlu olduğu kaydedildi.

Kreş müdürü Zita Ettl, gazeteye yaptığı açıklamada, bu dönemin kimse için kolay geçmediğini söyledi.

Böyle bir geçici çözüm buldukları için çok mutlu olduğunu ifade eden Ettl, ilgililere teşekkür etti.

DİTİB Schrobenhausen Derneği yönetim kurulu üyesi Aşır Özen AA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, "Sel felaketi nedeniyle ben de eşimi kaybettim. Bölge selden çok etkilendi. O dönem camimizin açılışı da ertelenmek durumunda kalmıştı. Selden zarar göre kreşte kullanılamaz durumdaydı." dedi.

Gerekli tadilatların yapılmasının ardından 100'den fazla çocuğa kreş hizmeti verildiğini kaydeden Özen, oldukça güzel geri bildirimler aldıklarını dile getirdi.

"Kullanılamaz olan eski yerlerinin tadilatı ve tekrar yerleşimi için şu an için 1,5 yıllık bir süreç var. Ardından durumu yeniden değerlendireceğiz." diyen Özen, böyle bir davranışın Türk toplumunun Almanlarla birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığını göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi.