DİTİB Fransa 4. İftar Programı Gerçekleştirildi

Fransa'da, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Paris 4. Geleneksel İftar Programı gerçekleştirildi.

Paris'e yakın Stains kentinde yapılan programa, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, DİTİB Fransa Başkanı ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş, Garges-les-Gonesse Belediye Başkanı Benoit Jimenez ve birçok davetli katıldı.

DİTİB Paris'in 4. Geleneksel İftar Programı, Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi Emrullah Akbaş'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Dualarla açılan iftarın ardından ilahiler okundu.

Başkonsolos Yılmaz, iftar programında yaptığı konuşmada, "Maneviyatını içtenlikle yaşadığımız bu mübarek ramazan ayında bereket dolu iftar sofranızı paylaşmak üzere aranızda yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Ramazanın yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirten Yılmaz, insanları bir araya getiren iftar sofralarının hasbihal etme imkanı da tanıdığını kaydetti.

Farklı inanç mensuplarının da davet edildiği iftarların, barış ve hoşgörünün en güzel yansıması olduğunu dile getiren Yılmaz, bu tür etkinliklerin ırkçılık ve İslam karşıtlığıyla mücadelede önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Yılmaz, Ramazan-ı Şerif'in Türkiye, İslam alemi ve tüm insanlık için barış ve esenlik getirmesini diledi.

"Bizim medeniyetimiz yakan değil, yapan bir medeniyet"

YTB Başkan Yardımcısı Turus, vatandaşlara hitaben, "Rabbim bu ramazanda tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri dergah-ı izzetinde kabul buyursun inşallah." dedi.

Yurtdışındaki Türkleri yeni dönemin Alperenlerine benzeten Turus, onların hakkı anlatmak için mücadele verdiğini vurguladı.

Turus, Fransa'da DİTİB Jargeau camisinin kundaklanmasına atıfta bulunarak, "Bizim medeniyetimiz yakan değil yapan, kirleten değil temizleyen, güçlünün değil haklının, mazlumun yanında duran bir medeniyet." diye konuştu.

Avrupa'daki Türk ve Müslüman nüfusun kıymetli olduğunu vurgulayan Turus, YTB olarak özellikle Avrupa'da son yıllarda yükselen ırkçılığa karşı çalışmalar yürüttüklerini, ırkçılık ve Müslüman karşıtlığıyla ilgili çalışmalar yapan gençlere burs verdiklerini kaydetti.

DİTİB, Fransa'da 26 bin öğrenciye eğitim veriyor

DİTİB Fransa Başkanı Demirtaş da DİTİB çatısı altında, 265 dernek bünyesinde hafta sonu kurslarıyla 26 bin öğrencinin hem dini hem de Türkçe eğitimi aldığını ifade ederek, hukuk, tıp ve psikoloji gibi alanlarda gençlere yönelik kamplar düzenlediklerini belirtti.

Demirtaş, Jargeau camisinin kundaklanmasının kendilerini üzdüğünü dile getirerek, bir gün içinde oluşan zararın fazlasıyla telafi edildiğini aktardı.

Fransa'da nisan ayında 4 caminin açılışını yapacaklarını duyuran Demirtaş, ana dili ve din hizmetlerini koruma adına DİTİB bünyesindeki çalışmaların önemine dikkati çekti.

Garges-les-Gonesse Belediye Başkanı Jimenez, "Bu akşam sizlerle olmak büyük bir onur." diyerek, Garges-les-Gonesse kentinde büyük bir Türk toplumunun yaşadığını belirtti.

Jimenez, birkaç yıldır şehirlerinde ramazanla ilgili etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

"Bizim için çok değerli ve anlamlı bir program"

İftar programını AA muhabirine değerlendiren Turus, "Bizim için çok kıymetli, çok değerli, böyle duygu yüklü ve bir o kadar da anlamlı bir program." dedi.

Turus, bu iftarla Türk dernekleriyle bir araya gelerek YTB'nin projelerini görüştüklerini ve "Avrupa'da yükselen ırkçılığa karşı nasıl mücadele edebiliriz? Gençlerimizin Türkiye ile aidiyetini nasıl geliştirebiliriz?" gibi soruları istişare ettiklerini ifade etti.

Avrupa'daki camileri aynı zamanda eğitim, sosyalleşme ve toplumsal dayanışma merkezleri olarak da gördüklerini anlatan Turus, YTB'nin yurt dışındaki çalışmaları kapsamında DİTİB'in önemli bir partner olduğunu kaydetti.