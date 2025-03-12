DİTİB Fransa'dan Geleneksel İftar Programı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fransa, geleneksel iftar programını Paris'te gerçekleştirdi.

Fransa'nın başkentinde düzenlenen programa, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Daimi Temsilcisi Esen Altuğ, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, DİTİB Fransa Başkanı ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş, DİTİB Fransa Genel Sekreteri Gülsevim Yılmaz, yabancı ülkelerin Paris'teki temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Program, Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi Emrullah Akbaş'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda, ney, ut ve def eşliğinde ilahiler seslendirildi.

Davetlilere, içinde "unutmabeni" olarak da bilinen Myosotis çiçeği tohumları olan kurşun kalemler hediye edildi.

Kaligraf sanatçısı Yeliz Akburak, programa katılanlara isimlerinin yazılı olduğu eserlerini takdim etti.

"Ramazan ayı dayanışma ve paylaşma ayıdır"

Programda konuşan Aybet, DİTİB Fransa Başkanı Bayram Demirtaş'a iftar programı için teşekkür ederek, yoğun iş temposu içinde ramazan ayında iftar vesilesiyle insanlarla bir araya gelmenin çok güzel olduğunu ifade etti.

Paris Başkonsolosu Yılmaz, "Derin maneviyata sahip bu ramazan ayında, bu güzel iftar sofrasında sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum." dedi.

Davetlilere ve ailelerine ramazan ayının sağlık, mutluluk ve bereket getirmesi temennisinde bulunan Yılmaz, ramazanın yardımlaşma ve toplum içinde dayanışma ayı olduğunu vurguladı.

"Bizleri bir araya getiren iftar sofraları, dostluk, dayanışma ve işbirliğimizin güçlenmesine katkıda bulunmaktadır." diyen Yılmaz, Ramazan-ı Şerif'in Müslümanlara ve tüm insanlığa barış ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.

"Jargeau'daki camimize yönelik menfur saldırı hepimizi derinden üzdü"

Demirtaş, ramazan ayının manevi arınma için bir fırsat sunduğunu, orucun insanı Allah'a yaklaştırdığını söyledi.

"Ramazan ayına yaklaşırken Jargeau'daki camimize yönelik menfur saldırı hepimizi derinden üzdü." diyen Demirtaş, DİTİB derneklerinin yanı sıra Müslüman ve resmi kurumların camiye yönelik maddi ve manevi desteğinin, ülkedeki dayanışma ve birliğin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Demirtaş, "Bu ramazan ayının hepiniz için barış, huzur ve sağlıkla dolu geçmesini diliyorum. Katılımınızdan ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

DİTİB Fransa, eğitim ve sanat alanında faaliyetlerine devam ediyor

DİTİB Fransa Genel Sekreteri Gülsevim Yılmaz, DİTİB'in İslam dininin daha iyi anlaşılmasına ve Fransa'daki Müslüman toplumun hem manevi hem de sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Gülsevim Yılmaz, DİTİB Fransa'nın, 265 cami aracılığıyla din dersleri verdiğini, yetişkinlere ve çocuklara yönelik eğitim programları düzenlediğini, gençlere yönelik konferanslar, atölyeler ve geziler organize ettiğini aktardı.

Yakın zamanda Paris Ulu Cami'de düzenledikleri Türk İslam sanatları sergisiyle sanatseverleri ve entelektüelleri bir araya getirdiklerini belirten Gülsevim Yılmaz, "Herkesin karşılıklı saygı ve anlayış içinde kendini tam anlamıyla geliştirebileceği bir toplum inşa etmeye katkı sağlamayı amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.