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Divriği'de avlanmak için gittiği arazide yaralanan kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Divriği'de avlanmak için gittiği arazide yaralanan kişi kurtarıldı

Sivas'ın Divriği ilçesinde avlanmak için gittiği arazide dengesini kaybeden V.Y., yamaçtan yuvarlanarak ayağını kırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından V.Y. kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Divriği\'de avlanmak için gittiği arazide yaralanan kişi kurtarıldı
03.01.2024 - 17:24,  Güncelleme: 17:26
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SİVAS'ın Divriği ilçesinde, avlanmak için gittiği arazide yamaçtan yuvarlanan V.Y.'nin (47), ayağı kırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Divriği ilçe merkezine 44 kilometre uzaklıktaki Gökçeharman köyünde meydana geldi. İlçede oturan V.Y., avlanmak için gittiği arazide dengesini kaybedip yamaçtan yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre yuvarlanan V.Y.'nin sağ ayağı kırıldı. V.Y., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. V.Y., köylülerin de yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından V.Y., ambulansla Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Divriği'de avlanmak için gittiği arazide yaralanan kişi kurtarıldı - Son Dakika
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