Sivas'ın Divriği ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
İ.K. yönetimindeki 80 AGZ 513 plakalı tır, Divriği- Kangal kara yolunun Kayaburun köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada İ.K. (38) olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan M.S.Ö. (38) ise sevk edildiği Numune Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Divriği'de Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
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