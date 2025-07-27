Diyanet Başkanı'ndan BM Eleştirisi - Son Dakika
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Diyanet Başkanı'ndan BM Eleştirisi

27.07.2025 11:57
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Ali Erbaş, mevcut BM'nin soykırımları durdurmada etkisiz olduğunu vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Mevcut Birleşmiş Milletler, dünyadaki bu kan ve gözyaşının, zulmün, soykırımın durdurulmasına katkı sağlamıyor, bunu biz yaşadık ve yaşıyoruz." dedi.

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı himayelerinde, gençlerin uluslararası diplomasiye olan ilgisini artırmak ve küresel barış ile adalet ideallerine katkı sunmak amacıyla Model United Nations for Unity and Peace (MUN-UP) organizasyonuyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu'nda düzenlenen "Birlik ve Barış İçin Model Birleşmiş Milletler" konferansının açılışına katıldı.

Burada konuşan Erbaş, 11 Temmuz'da Srebrenitsa Katliamı'nın 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla Srebrenitsa'ya gittiğini hatırlattı.

Orada dünyanın gözü önünde 27 bin kişinin katledildiğinin altını çizen Erbaş, şöyle konuştu:

"Şimdi 8 bin 270 falan diyorlar ama ben orada yerinde dinledim. 30 bin kişi bir akü fabrikasına sığınmış. Orada Hollandalı askerler, 'sizi güvenli bir yere götüreceğiz' diye silahlarını almışlar, götürmüşler, Sırplara teslim etmişler ve sırf o 30 bin kişiden sadece 3 bin kişi kurtulmuş. Orada çeşitli konuşmalar yapıldı. O fabrikayı şimdi müze yapmışlar, soykırım müzesi yapmışlar. O ikiyüzlü adamlar geldiler oraya, soykırımı yapanlar 'bundan sonra artık soykırım olmayacak, dünya soykırım görmeyecek' en az 10 kişi konuşma yaptı. Bizim Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş en son çıktı, ikiyüzlülüklerini öyle yüzlerine vurdu ki, 'Siz ne diyorsunuz, hiçbirinizin ağzından Gazze çıkmadı. Şu anda siz burada dünyada artık soykırım olmayacak derken, şu anda Gazze'de soykırım oluyor' dedi. Onun için gençler, dünya sizi bekliyor.

Dünyanın bu ikiyüzlülüğünü ancak Allah'ın ve Resulünün yeryüzünde iyilik yaygınlaşsın diye gönderdiği İslam'ın, İslam medeniyetinin adalet sistemine uygun olarak oluşturulacak bir Birleşmiş Milletler ilkesi ancak dünyayı kurtarır. Mevcut Birleşmiş Milletler, dünyadaki bu kan ve gözyaşının, zulmün, soykırımın durdurulmasına katkı sağlamıyor, bunu biz yaşadık ve yaşıyoruz."

"Zalim zalimdir, hangi inançtan olursa olsun"

Ankara Valisi Şahin de dünyanın gittikçe acımasızlaştığını ve adaletsizleştiğini belirterek, "Bunu maalesef yıllarca bize uluslararası kurallar, değerler, uluslararası hukuk, insan hakları diye bize yıllarca öğüt vermeye çalışan, öğüt vermeye kalkan yöneticiler, yönetimler, ülkeler yaptı." dedi.

Birçok farklı yerde sadece Müslüman olduğu zulüm görenlerin yanı sıra başka gerekçelerle zulüm altında olan bir sürü insanların olduğunu aktaran Şahin, insanlığın düne göre çok daha büyük bir tehdit altında olduğunu dile getirdi.

Bu durumu değiştirecek olanların gençler olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Nerede kanayan bir yara varsa orada biz olmalıyız, gençler olmalı, hak ve hakikatten yana olanlar olmalı. Bunu din, dil, ırk, renk ayrımı yapmaksızın yapmalıyız. Adalet adına yapmalıyız, çünkü biz zalime karşı çıkarken zalimin inancına, dinine göre zalimi ayırmıyoruz. Zalim zalimdir, hangi inançtan olursa olsun. İnsan hakları ve evrensel hukukun tatbiki bakımından endişe ediyoruz yarın bugünden daha kötü olur diye. Ama siz gençler inşallah bunu ümide ve umuda çevireceksiniz ve bizlerin de en azından eksikliklerini, yanlışlarını ve hatalarını böylece telafi etmiş olacaksınız."

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen de gençlerin dünya meselelerini ele almaları, konulara duyarlı olmaları ve bu konular üzerinden tartışmalar yapmalarının çok önemli olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Ali Erbaş, Politika, Eğitim, Güncel, Dünya, Son Dakika

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