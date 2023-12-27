 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Dünya İslam'ın adaletine, mazlumun yanında yer alma anlayışına ve iyiliğin yayılmasına muhtaç - Son Dakika
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Dünya İslam'ın adaletine, mazlumun yanında yer alma anlayışına ve iyiliğin yayılmasına muhtaç

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Avrupa'dan gelen gençlerle bir araya gelerek İslam'ın adalet, mazlumun yanında yer alma ve iyiliğin yayılması konularına vurgu yaptı. Erbaş, değerler eğitimi programında öğrencilere, yaşadıkları ülkelerde aldıkları bilgileri aileleriyle paylaşmalarını tavsiye etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Dünya İslam\'ın adaletine, mazlumun yanında yer alma anlayışına ve iyiliğin yayılmasına muhtaç
27.12.2023 - 18:50,
Abone Ol

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dünya İslam'ın adaletine muhtaç, dünya İslam'ın zalimin karşısında mazlumun yanında yer alma anlayışına muhtaç ve dünya yeryüzündeki iyiliğin yayılması çalışmalarına muhtaç." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Başkanlığın Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Değerler Eğitimi" programı dolayısıyla Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye gelen gençlerle 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda bir araya geldi.

Erbaş, buradaki konuşmasında, İslam'ın insanlar için en büyük nimet olduğunu söyleyerek, "Dünya İslam'ın adaletine muhtaç, dünya İslam'ın zalimin karşısında mazlumun yanında yer alma anlayışına muhtaç ve dünya yeryüzündeki iyiliğin yayılması çalışmalarına muhtaç." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'de hep iyiliğe davet olduğuna ve iyilerin övüldüğüne işaret eden Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'de, 'Allah muhsinleri sever' ayetikerimesi çok yer alıyor. Bizim amacımız ırkı, inancı, mezhebi, dili ne olursa olsun insanlara iyiliği götürmek ve iyi bir Müslüman olarak yaşamaktır. Siz şimdi gurbette yaşıyorsunuz, gayrimüslim arkadaşlarınız, komşularınız var. İslam'ın dışında farklı farklı inançlara sahip olabilirler ya da hiçbir şeye inanmayan olabilirler. Sizler İslam'ı öyle yaşayacak ve güzel temsil edeceksiniz ki o insanlar sizin sayenizde İslam'a heves edecekler, ısınacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Erbaş, Hazreti Peygamber'in tüm insanlara güzel ahlakı tavsiye ettiğini dile getirerek, "Kur'an-ı Kerim'de Rabb'imiz, Peygamber Efendimizi, 'Şüphesiz sen büyük bir ahlak üzeresin' diye tanıtıyor. O zaman biz de Peygamber Efendimizin yolunda sözlerimizin doğruluğuyla, yalandan uzak durarak, dürüst olarak, sözümüzde durarak, üzerimizde olan emanetlere riayet ederek en güzel ahlakın temsilcileri olmak zorundayız." dedi.

Öğrencilere, değerler eğitiminden daha çok istifade etmeleri tavsiyesinde bulunan Erbaş, "Yaşadığınız ülkelere döndüğünüzde, ailelerinizle buluştuğunuz zaman onlara buradan aldıklarınızı anlatınız. Gezdiğiniz, gördüğünüz yerleri arkadaşlarınızla paylaşın." ifadelerini kullandı.

Almanya, Belçika, Fransa, İsviçre ve Avusturya'dan gelen öğrencilerin katıldığı Değerler Eğitimi programında, temel dini bilgiler ve değerler eğitimi ile sosyal ve kültürel faaliyetler yer alıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Diyanet İşleri Başkanlığı, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Dünya İslam'ın adaletine, mazlumun yanında yer alma anlayışına ve iyiliğin yayılmasına muhtaç - Son Dakika


18:42
Pakistan'da tutuklanan eski Dışişleri Bakanı Kureyşi, mahkemeden yaka paça çıkarıldı Pakistan'da tutuklanan eski Dışişleri Bakanı Kureyşi, mahkemeden yaka paça çıkarıldı
18:36
Sinan Oğan, kendisine hakaret eden İYİ Partili Sebati Ataman'ı, Akşener'e şikayet etti Sinan Oğan, kendisine hakaret eden İYİ Partili Sebati Ataman'ı, Akşener'e şikayet etti
18:36
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
18:27
Panathinaikos'a imza atan Terim, yıllık 1 milyon euro kazanacak Panathinaikos'a imza atan Terim, yıllık 1 milyon euro kazanacak
18:05
10 gündür haber alınamayan şahıs, su kuyusunda çıplak halde bulundu 10 gündür haber alınamayan şahıs, su kuyusunda çıplak halde bulundu
18:03
Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu
17:55
Gazze'de istediğini alamayınca çirkinleşmeye başladı! Netanyahu'dan Erdoğan için küstah sözler Gazze'de istediğini alamayınca çirkinleşmeye başladı! Netanyahu'dan Erdoğan için küstah sözler
17:46
Cinnet geçiren İsrail askeri, aynı koğuşta kaldığı arkadaşlarına kurşun yağdırdı Cinnet geçiren İsrail askeri, aynı koğuşta kaldığı arkadaşlarına kurşun yağdırdı

Son Dakika
18:42 Pakistan'da tutuklanan eski Dışişleri Bakanı Kureyşi, mahkemeden yaka paça çıkarıldı
18:36 Sinan Oğan, kendisine hakaret eden İYİ Partili Sebati Ataman'ı, Akşener'e şikayet etti
18:36 Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
18:27 Panathinaikos'a imza atan Terim, yıllık 1 milyon euro kazanacak
18:03 Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu
17:55 Gazze'de istediğini alamayınca çirkinleşmeye başladı! Netanyahu'dan Erdoğan için küstah sözler
17:46 Cinnet geçiren İsrail askeri, aynı koğuşta kaldığı arkadaşlarına kurşun yağdırdı
17:44 TRT'nin yeni dizisi Karaağaç, Kapadokya giriş kapısı olan Soğanlı Vadisi'nde çekilecek
17:44 Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38 Yeni asgari ücret için kritik dakikalar! Bakan Işıkhan birazdan kameralar karşısına geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 19:41:50. #1.11#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Dünya İslam'ın adaletine, mazlumun yanında yer alma anlayışına ve iyiliğin yayılmasına muhtaç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement