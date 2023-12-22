 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'da gurbetçilerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'da gurbetçilerle buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'nın Colmar şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Colmar tarafından düzenlenen programda gurbetçilerle bir araya geldi. Erbaş, sabah namazını kıldırdı, Kur'an-ı Kerim okudu ve cemaate hitap etti. İslam'ın insanlara kul olduğunu hatırlatan Erbaş, İslam'ın en büyük nimet olduğunu vurguladı. Ayrıca, İslam'ın tüm insanların mutluluğunu isteyen bir din olduğunu ve Müslümanların Kudüs'ü barışın yurdu yaptığını belirtti. Erbaş, dünyadaki zulümlerin ortadan kalkması için el birliğiyle çalışılması gerektiğini ve dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa\'da gurbetçilerle buluştu
22.12.2023 - 14:21,
Abone Ol

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'nın Colmar şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Colmar tarafından düzenlenen "Sabah Namazı Buluşması" programında gurbetçilerle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, DİTİB Colmar Camisi'ndeki programda sabah namazını kıldıran ve Kur'an-ı Kerim okuyan Erbaş, okunan tesbihat ve getirilen salavatların ardından cemaate hitap etti.

İbadetlerin insanlara kul olduğunu hatırlatma vasıtaları olduğunu belirten Erbaş, İslam'ın en büyük nimet olduğuna dikkati çekti.

Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Rabb'imiz Kur'an-ı Kerim'de 'Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Din olarak İslam'ı seçtim. Size İslam'ı din olarak gönderdim.' anlamına gelen ayet-i kerimede bütün insanlık için en büyük nimetin İslam olduğunu görüyoruz. Bütün peygamberler, İslam'ı getiren peygamberler. Hz. Adem'den itibaren Hz. İbrahim, Hz. Nuh, Hz. Zekeriya, Hz. Musa, Hz. İsa hepsi İslam peygamberi. Muhammed Mustafa Efendimiz, kendisinden önceki bütün peygamberlerin getirdiği o mesajların adeta özetini Kur'an-ı Kerim olarak bütün insanlığa getiriyor ve bütün insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Kur'an'ın indirildiğini Rabb'imiz bize öğretiyor."

"Müslümanlar Kudüs'ü barışın yurdu yapmış"

İslam'ın tüm insanların mutluluğunu isteyen bir din olduğunu ifade eden Erbaş, "Tarihe baktığınız zaman İslam'ın hakim olduğu beldelerde, bölgelerde Yahudisi, Hristiyanı, Müslümanı hepsi barış ve huzur içerisinde yaşamış. Müslümanlar Kudüs'ü barışın yurdu yapmış." diye konuştu.

Dünyanın neresinde bir zulüm varsa o zulmün ortadan kalkması için el birliğiyle çalışılması gerektiğini söyleyen Erbaş, " Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Arakan, Hindistan, Keşmir, dünyanın neresinde olursa olsun elimizle düzeltebiliyorsak elimizle, dilimizle düzeltebiliyorsak dilimizle, bunlara da gücümüz yetmiyorsa kalbimizle buğzedeceğiz. O kötülüğün, o zulmün karşısında yer alacağız. Peygamber Efendimizin tavsiyesi budur." ifadelerini kullandı.

Erbaş, konuşmasının ardından Filistin için şöyle dua etti:

"Zalimleri, zalimlerin başına musallat eyle ve müminleri kurtuluşa ulaştır. Bizleri her türlü kazalardan, belalardan, kötülüklerden, görünür, görünmez afetlerden muhafaza eyle. Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimize, mazlumlara yardım eyle. Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Keşmir'de ve dünyanın doğusunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde nerede bir kötülük varsa, nerede bir zulüm varsa orada kötülüğe uğrayanlara, zulme uğrayanlara yardım eyle. Zalimleri kahru perişan eyle."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Diyanet İşleri Başkanlığı, Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'da gurbetçilerle buluştu - Son Dakika


14:52
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek.
14:43
Boşlukla tokalaşan Biden 'level' atlayıp görünmez insanlara sarıldı Boşlukla tokalaşan Biden 'level' atlayıp görünmez insanlara sarıldı
14:40
Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları
14:10
İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar? İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar?
14:09
Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı
13:58
Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu
13:35
En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi
13:32
ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı

Son Dakika
14:52 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek.
14:40 Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları
14:10 İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar?
14:09 Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı
13:58 Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu
13:35 En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi
13:29 Kenan ve Eylül Öztürk çifti ölüm tehditleri almaya başladı: Hayatımızı mahvettiniz
13:32 ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı
13:11 Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek
12:58 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 15:03:21. #1.11#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'da gurbetçilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement