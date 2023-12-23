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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Dünya Şehit Çocuklar Günü" mesajı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Dünya Şehit Çocuklar Günü" mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş\'tan "Dünya Şehit Çocuklar Günü" mesajı
23.12.2023 - 15:50,
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 23 Aralık'ın, Gazze'de dedesinden koparılan 3 yaşındaki Rim ve başta Gazze'dekiler olmak üzere tüm dünya şehit çocuklarının günü olduğunu belirtti.

Ali Erbaş, "Zalimler kundaklarından kefen biçtiler çocuklara. Gülüşlerini, evlerini, ailelerini, yarınlarını, her şeyi çaldılar onlardan. Cennete giden tertemiz ruhları ile elbet zalimlerin nefesini söndürecekler bıraktıkları bu dünyada. Zalimlerin yerle yeksan olduğu o günde ve inşallah cennette buluşmak umuduyla." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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