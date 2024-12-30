Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Türkiye Yüzyılında Diyanet İşleri Başkanlığı" belgeselinin tanıtımına katıldı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın bir asırlık hikayesinin anlatıldığı "Türkiye Yüzyılında Diyanet İşleri Başkanlığı" belgesel filminin tanıtım programına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Erbaş'ın yanı sıra eski Diyanet İşleri başkanları Tayyar Altıkulaç, Mustafa Sait Yazıcıoğlu ve Mehmet Nuri Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri başkan yardımcıları Huriye Martı ve İbrahim Hilmi Karslı, üst düzey yöneticiler ile personel katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, bir asırda yüz binlerce hocanın Diyanet İşleri Başkanlığının bugünkü seviyeye ulaşmasına katkı sağladığını belirtti.

Başkanlığın inanç, ibadet, ahlak gibi konularda toplumu aydınlatma görevinin olduğunu belirten Ali Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu görev tanımımız doğrultusunda vazifemizi yapmış ve vazife yaptığımız insanların rızasını almışsak ne mutlu bize. Tersi olursa ne yazık bize. O zor zaman zamanlarda hocalarımız bu kadar büyük fedakarlıklarla teşkilatımızı buraya kadar getirmişler. Bugün bizim yükümüzün daha da ağır olduğunu bu belgeselden anlamış olalım."

Erbaş, İslam'ın yeryüzüne iyiliği yaymak için gönderilen din olduğunu vurgulayarak, "Kurtuluş İslam'dadır. İşte bu kurtuluştan daha fazla insan istifade etsin derdimiz bu. Türkiye Diyanet Vakfı'mızın kuruluş amacı bu. Logosunun altında da 'yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar' yazısı bunun için yazıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye Yüzyılında Diyanet İşleri Başkanlığı belgeseli, bugün saat 21.00'de Diyanet TV'de yayınlanacak.