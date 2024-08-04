Diyanet İşleri Başkanlığı Etiyopya\'da İslamiyet\'i kabul eden kabileye kıyafet yardımı yaptı

Güncel

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı Etiyopya Addis Ababa Din Hizmetleri Müşavirliği, Etiyopya'nın Beni Şangul eyaletinde İslamiyet'i kabul eden kabileye kıyafet yardımında bulundu.

Müşavirlik, Antalya Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Antalya Şubesi işbirliğinde kabile mensuplarına kıyafet yardımı yaptıklarını bildirdi.

Yardım programında konuşan Din Hizmetleri Müşaviri Yaşar Cuhadar, Beni Şangul eyaletinde İslamiyet'i kabul eden kabile mensuplarını tebrik etti.

Kıyafet yardımı programına Beni Şangul eyaleti Yüksek İslam Konseyi Başkanı İbrahim Siraç ve bölge yetkilileri katıldı.