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Diyanet İşleri Başkanlığı, Sevan Nişanyan hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Sevan Nişanyan hakkında suç duyurusunda bulundu

Diyanet İşleri Başkanlığı, ezan ve müezzinlerle ilgili beyanları nedeniyle yazar ve dilbilimci Sevan Nişanyan hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, Nişanyan'ın ezan ve müezzinlerle ilgili sözlerine yer verildi ve kamu davası açılması istendi.

23.01.2024 - 16:32,
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Diyanet İşleri Başkanlığı, ezan ve müezzinlerle ilgili beyanları nedeniyle yazar ve dilbilimci Sevan Nişanyan hakkında suç duyurusunda bulundu.

DİYANET'TEN SEVAN NİŞANYAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Başkanlığın hukuk müşavirlerince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Nişanyan'ın ezan ve müezzinlerle ilgili sözlerine yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sevan Nişanyan hakkında suç duyurusunda bulundu
Sevan Nişanyan

Ezanın, İslam medeniyetinin simgesi ve ortak dili olduğu belirtilen dilekçede, şu ifadeler kullanıldı: "Sevan Nişanyan'ın sözleriyle İslam'ın şiarı ezan aşağılanmış, bütün Müslümanların dini değerlerine saldırılmış ve hakaret edilmiş, İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek gibi bir görev kanunla kendisine tevdi edilen başkanlığımız ve personeli rencide edilmiştir. Şüphelinin söylemleriyle, saygı sınırları aşılarak Türk milletinin inanç ve manevi değerlerine düşmanca bir tavırla adeta kin ve nefret kusulmuş, mukaddesatımıza dil uzatılmış, insan onur ve şerefi hiçe sayılarak toplumda ayrıştırmaya ve gerginliğe yol açılacak şekilde halkın büyük bir çoğunluğu tahrik edilmiş ve aşağılanmıştır."

Dilekçede Nişanyan hakkında, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından kamu davası açılması istendi.

SEVAN NİŞANYAN'IN SKANDAL SÖZLERİ

Tepki çeken videosunda Nişanyan, " Türkiye'de yaşamanın bence en korkunç boyutlarından biri budur. Bu bangır bangır bağıran hayvan gibi bağıran ezancılar" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sevan Nişanyan hakkında suç duyurusunda bulundu
Kaynak: AA
YORUMLAR (5)
  • Mahmut Gün: Bu ülke ezanlar susmasın diye benim Şehit dedelerimce alındı ezanı kimse susturamaz herkez haddini sınırını bilecek bilmezlerse bildirilir Yanıtla 11 124
  • Harun Gür: İçlerinde yatanı kusmuş.Nüfusları daha kalabalık olsa neler söyleyecek Allah bilir. 100 evvel yaptıklarını unutmadık. Yanıtla 11 85
  • murat özdemir: Chp yada keko partisinden belediye başkanı yaparlar bunu Yanıtla 22 42
  • Erhan Usta: Eksik yazmışsın kardeş ve böyle insanlar hemen ülkemizden gönderilmeli ve vatandaşlıktan çıkartılmalı 8 31
  • Kür Şad: Böyle bir yoruma olumsuz yorum yapan vatansızlar siz kimsiniz çok merak ettim 11 26

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