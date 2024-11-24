Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, medeniyetin inşası yolunda ilimle hikmeti, bilgiyle ahlakı buluşturan, gönüllere dokunan, evlatları geleceğe hazırlayan, bugünlere gelmemize vesile olan bütün öğretmenlerin, Kur'an kursu öğreticilerinin ve hocaların öğretmenler gününü kutladı.
Son Dakika › Güncel › Diyanet'ten Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?