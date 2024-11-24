Diyanet'ten Öğretmenler Günü Mesajı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, medeniyetin inşası yolunda ilimle hikmeti, bilgiyle ahlakı buluşturan, gönüllere dokunan, evlatları geleceğe hazırlayan, bugünlere gelmemize vesile olan bütün öğretmenlerin, Kur'an kursu öğreticilerinin ve hocaların öğretmenler gününü kutladı.