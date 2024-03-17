Diyarbakır Anneleri, HDP İl Binası Önünde Oturma Eylemini Sürdürüyor - Son Dakika
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Diyarbakır Anneleri, HDP İl Binası Önünde Oturma Eylemini Sürdürüyor

Diyarbakır Anneleri, HDP İl Binası Önünde Oturma Eylemini Sürdürüyor

Diyarbakır'da terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocuklarını geri getirmek isteyen anneler, eski HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemini 1658'inci gününde sürdürüyor. Anneler, çocuklarına kavuşana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtiyor.

17.03.2024 15:17  Güncelleme: 15:35
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Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 1658'inci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Güzide Demir, oğlu Aziz'e kavuşmak istediğini söyledi.

Eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını belirten Demir, "Aziz gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz." dedi.

Demir, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

Anne Bedriye Uslu ise oğlu Mahmut'a kavuşmak için her sabah çadırın yolunu tuttuğunu belirtti.

Oğluna kavuşana kadar eyleme devam edeceğini aktaran Uslu, "Mahmut'u almakta kararlıyım. Her sabah buraya geliyoruz. Nöbetimize devam edeceğiz. HDP'den çocuklarımızı alacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Anneleri, HDP İl Binası Önünde Oturma Eylemini Sürdürüyor - Son Dakika

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