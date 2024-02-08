Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kulp ilçesinde içme suyu çalışmalarına başladı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp ilçesindeki kırsal mahallelerin içme suyu ihtiyacını karşılamak için çalışma başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde yaşanan içme suyu sorunlarını çözmeye devam ediyor.

Ekipler, Kulp ilçesine bağlı Hamzalı, Salkımlı, Kayahan ve İnkaya Mahallelerinin içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla çalışmalara başladı.

Hamzalı Mahallesi ve bağlı mezralarda içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla Sinda Çayı kıyısında keson kuyu açan ekipler, kuyu bağlantısı için yaklaşık 5 bin metre terfi hattı ve 200 metrekare hacimli su deposu ile mezralara su depoları için proje çalışmalarını tamamladı.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından Hamzalı Mahallesi ve bağlı mezralarda çalışmalar başlatılacak.

Ayrıca, ilçenin Salkımlı Mahallesi ve bağlı mezralarda başlatılan projeyi kısa sürede tamamlayacak olan ekipler, Balurka Çayı kıyısında yapacağı keson kuyu ve terfi hattı ile bölgeye kesintisiz içme suyu verilmesini sağlayacak.

İnkaya Mahallesi'nde içme suyu sağlanması amacıyla yaklaşık 3 bin metre yeni şebeke hattı için gerekli çalışmaları tamamlayan ekipler, Kayahan Mahallesi'nde de içme suyu ihtiyacını karşılamak için proje çalışması başlattı.