Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Pera Ensemble Müzik Topluluğu ile Ramazan etkinliği düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Pera Ensemble Müzik Topluluğu ile Ramazan etkinliği düzenledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Pera Ensemble Müzik Topluluğu ile Ramazan etkinliği düzenledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel olarak hazırladığı kültür ve sanat takvimi kapsamında Pera Ensemble Müzik Topluluğu ile bir konser düzenledi. Konserde, topluluğun müzik direktörü Mehmet Yeşilçay, doğu ve batı arasındaki bağlantıları bulmayı ve köprü kurmayı amaçladıklarını belirtti ve Diyarbakır'ın kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu ve insanları çok sevdiğini ifade etti.

17.03.2024 13:53  Güncelleme: 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayına özel hazırladığı kültür ve sanat takvimi kapsamında, Pera Ensemble Müzik Topluluğu Diyarbakırlılarla buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği "2024 Ali Emiri Kültür-Sanat Sezonu" ramazan ayı etkinlikleriyle devam ediyor.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Pera Ensemble Müzik Topluluğu konser verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pera Ensemble Müzik Direktörü Mehmet Yeşilçay, topluluğun gayesinin doğu ve batı arasındaki bağlantıları bulmak ve köprü kurmak olduğunu söyledi.

Yeşilçay, şunları kaydetti:

"Bizim yaptığımız iş barok dönemi Türk Müziği ve alaturka tarzında yapılan besteleri bulmak, araştırmak ve yeniden sahnelere kazandırmak. Avrupa'nın en önemli müzik ödülünü aldık. Geçen sene buraya ilk defa geldim. Benim için büyük bir sürpriz oldu. Diyarbakır'ın böyle olduğunu hiç tahmin etmiyordum. Büyük bir hayranlık yaşadım. İnsanları çok sevdim. Allah bize bu konseri nasip etti."

Kaynak: AA

Diyarbakır, Etkinlikler, Sanat, Kültür, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Pera Ensemble Müzik Topluluğu ile Ramazan etkinliği düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 Devlet Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanı seçildi Devlet Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanı seçildi
12:53 Van’da kilolarca kaçak altın ele geçirildi Piyasa değeri 215 milyon TL Van'da kilolarca kaçak altın ele geçirildi! Piyasa değeri 215 milyon TL
12:08 Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için net tarih verdi Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için net tarih verdi
11:34 Bahçeli’den “Son seçimim“ diyen Erdoğan’a: Ayrılamazsın Bahçeli'den "Son seçimim" diyen Erdoğan'a: Ayrılamazsın
10:39 İzlanda’da son 3 ayda 4. yanardağ patlaması Bölgede OHAL ilan edildi, vatandaşlar kısa mesajla tahliye edildi İzlanda'da son 3 ayda 4. yanardağ patlaması! Bölgede OHAL ilan edildi, vatandaşlar kısa mesajla tahliye edildi
14:12 Ahmet Türk: Kürt sorununun çözümü için diyalog gerekiyor Ahmet Türk: Kürt sorununun çözümü için diyalog gerekiyor
13:09 Batman’da aldatma şüphesinde 2 ölü Batman'da aldatma şüphesinde 2 ölü
11:47 Aci ailesini yıkan ikinci ölüm Kamyon şoförü serbest bırakıldı, baba yaşananlara isyan etti Aci ailesini yıkan ikinci ölüm! Kamyon şoförü serbest bırakıldı, baba yaşananlara isyan etti
11:16 Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamı ziyaret eden kız öğrencilerin yüzlerini sansürledi Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamı ziyaret eden kız öğrencilerin yüzlerini sansürledi
10:51 Sarıkamış’ta komandolardan dosta güven düşmana korku Sarıkamış'ta komandolardan dosta güven düşmana korku
10:17 Afganistan’da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti Afganistan'da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti
10:02 Beklenen Marmara depreminde 7.8’lik tehlike Beklenen Marmara depreminde 7.8'lik tehlike
09:39 Mustafa Destici’den Bakan Şimşek’e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy Mustafa Destici'den Bakan Şimşek'e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy
08:28 İzmir’de otellere baskın 40 kişi yakalandı İzmir'de otellere baskın! 40 kişi yakalandı
08:27 “Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2024 14:24:44. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Pera Ensemble Müzik Topluluğu ile Ramazan etkinliği düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement