Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Pera Ensemble Müzik Topluluğu ile Ramazan etkinliği düzenledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayına özel hazırladığı kültür ve sanat takvimi kapsamında, Pera Ensemble Müzik Topluluğu Diyarbakırlılarla buluştu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği "2024 Ali Emiri Kültür-Sanat Sezonu" ramazan ayı etkinlikleriyle devam ediyor.
Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Pera Ensemble Müzik Topluluğu konser verdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Pera Ensemble Müzik Direktörü Mehmet Yeşilçay, topluluğun gayesinin doğu ve batı arasındaki bağlantıları bulmak ve köprü kurmak olduğunu söyledi.
Yeşilçay, şunları kaydetti:
"Bizim yaptığımız iş barok dönemi Türk Müziği ve alaturka tarzında yapılan besteleri bulmak, araştırmak ve yeniden sahnelere kazandırmak. Avrupa'nın en önemli müzik ödülünü aldık. Geçen sene buraya ilk defa geldim. Benim için büyük bir sürpriz oldu. Diyarbakır'ın böyle olduğunu hiç tahmin etmiyordum. Büyük bir hayranlık yaşadım. İnsanları çok sevdim. Allah bize bu konseri nasip etti."
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