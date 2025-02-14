Diyarbakır\'da 3 Araçlı Kaza: 3 Yaralı

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DİYARBAKIR'da, 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, 16.30 sıralarında Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi 134'üncü sokakta meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 21 TT 1589 plakalı taksi ile 39 SL 669 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi, daha sonra park halindeki 21 ARF 931 plakalı otomobile çarparak ters döndü. Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'si sağlık ekiplerince tedavi edilirken, 1'i ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Selim KAYA/Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,