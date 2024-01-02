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Diyarbakır'da 5 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 5 Hükümlü Yakalandı

Diyarbakır'da, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, hırsızlık, kasten öldürme gibi suçlardan hüküm giyen hükümlüler tutuklandı.

Diyarbakır\'da 5 Hükümlü Yakalandı
02.01.2024 - 12:33,
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Diyarbakır'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT), aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T.K. ve 16 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B, "hırsızlık" suçundan 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B, "kasten öldürme" suçundan hakkında 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.K. yakalandı.

Hükümlüler işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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