Diyarbakır\'da 5 Hükümlü Yakalandı

Diyarbakır'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT), aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T.K. ve 16 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B, "hırsızlık" suçundan 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B, "kasten öldürme" suçundan hakkında 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.K. yakalandı.

Hükümlüler işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.