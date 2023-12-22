Diyarbakır\'da 79 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 79 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Güldiken Mahallesi kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-105 Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda, 3 ayrı noktada toplam 79 kilogram esrar ele geçirildi.