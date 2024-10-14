Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hizmet içi eğitim programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hizmet içi eğitim programı düzenlendi

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı" düzenlendi.

14.10.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı" düzenlendi.

Kurum binasında düzenlenen eğitim programının açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığında şube müdürü Gonca Özkara, Bakanlık ve taşra teşkilatları olarak çocuklar, engelliler, yaşlılar, kadınlar, şehit aileleri ve gaziler başta olmak üzere tüm vatandaşlara sosyal hizmetler sunduklarını söyledi.

Özkara, hizmet kalitesini artırmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Hizmet verdiğimiz bütün grupların hassasiyet gerektiren gruplar olduğu bilinciyle hizmetlerimizi geliştirerek sunma çabasındayız. Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı olarak klasik hizmet eğitim modeline yeni bir boyut getirdik. Tüm hizmet vericilerin faydalanabileceği, demografik ve kültürel farklılıklar, personel ve kurumsal ihtiyaçları gözeterek, illerin beklenti ve talepleri doğrultusunda hazırlanan eğitim programlarıyla hizmet verenlerin mahallinde katılım sağlayabileceği 'Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı'nı başlattık." dedi.

5 gün sürecek eğitim programı kapsamında 256 meslek elemanına, Dicle Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Fırat Üniversitesinden katılan eğitmenlerce eğitimler verileceğini dile getiren Özkara, bu eğitimlerin aile ve toplum, kadın hizmetleri, çocuk hizmetleri, engelli ve yaşlı olarak 4 ana grup üzerinden planlandığını kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat da topluma yönelik hizmetlerin kalitesini artırmak için gelişime ve yeniliklere açık bir anlayışla hareket ettiklerini belirtti.

"Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı"nın hem mesleki bilgi ve becerileri güçlendirmeyi hem de topluma daha etkili ve kaliteli hizmet sunmayı hedeflediğini dile getiren Polat, şunları söyledi:

"Sosyal hizmetler insan hayatına dokunan, bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan en önemli alanlardan biridir. Bunun bilinciyle hareket eden bir kurum olarak sürekli öğrenme ve gelişimin ne kadar önemli olduğunun farkındayız."

Konuşmaların ardından akademisyenlerce meslek elemanlarına yönelik eğitimlere başlandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hizmet içi eğitim programı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
11:55 Meyve suyu, çikolataya, şeker 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu Meyve suyu, çikolataya, şeker! 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu
11:26 Dünyada ilk kez tanımlanan “Giresun Sendromu“ tıp literatürüne girdi Dünyada ilk kez tanımlanan "Giresun Sendromu" tıp literatürüne girdi
10:30 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL’lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak
09:59 Hizbullah’ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti Hizbullah'ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
23:50 Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler
23:25 Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı
22:54 Trump’a bir suikast girişimi daha Trump'a bir suikast girişimi daha
22:35 Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
21:11 Hizbullah İsrail’i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi Hizbullah İsrail'i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi
20:13 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti
20:11 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 13:16:53. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hizmet içi eğitim programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.