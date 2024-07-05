Diyarbakır'da Asayiş Operasyonunda 31 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Diyarbakır'da geçen ay gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında ruhsatsız 31 tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli polis timlerince haziran ayında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Paylaşıma göre; ekiplerce geçen ay ruhsatsız 31 tabanca ele geçirildi.
Yürütülen çalışmalarla çeşitli suçlardan aranan 52 şüpheli yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Narkotik operasyonlarında yakalanan 77 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
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