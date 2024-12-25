Diyarbakır'da Asgari Ücret Tepkisi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Asgari Ücret Tepkisi

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Yurttaşlar, 2025 asgari ücretinin yetersiz olduğunu ve geçinmenin imkansızlaştığını belirtti.

25.12.2024 15:22
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Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da yurttaşlar, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira belirlenmesine tepki gösterdi. Bu rakamla geçinmenin mümkün olmadığını ifade eden yurttaşlar, insanların sefalet içerisinde yaşadıklarını, çalışanların ise her zaman ezildiğini dile getirdi.

Yeni asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepkiler sürüyor. Asgari ücrete gelen yüzde 30'luk zammın enflasyonun altında kalırken, asgari ücretle çalışan bir kişinin temel ihtiyacını nasıl karşılayacağı merak konusu oldu. Asgari ücrete yapılan zamma tepkilerini ANKA Haber Ajansı'na aktaran Diyarbakır'daki yurttaşlar, yapılan zammın kabul edilmez olduğunu belirtti.

Ülkede yaşanan ekonomik krizden ötürü kaygılı olduklarını söyleyen Adnan Çelik, asgari ücrete yapılan zammın yetersiz olduğunu ifade ederek, "En azında 25 bin lira olmalıydı. Aslında 30 bin lira olması gerekiyordu ancak dengenin korunması için 25 bin lira da olabilirdi. Kaygılıyız şu an. Asgari ücretlilere yeterli zammı yapmadıklarına göre, emeklilere de zam yapmayacaklar" diye konuştu.

'Sesimizi çıkardığımız zaman haksız oluyoruz'

Alınan maaşın kirayı bile karşılamadığını aktaran Kemal Güler ise, şunları kaydetti:

"Bir öğün yemek 400 lira olmuş. Aylık 12 bin lira sadece bir öğün yemeğe harcanıyor. Çalışan kişi, evine ekmek mi götürsün, kira, doğal gaz, elektrik masrafını mı versin? Sözde doğal gazı kendi ülkemizde ürettik ama ne yazık ki en yüksek doğal gazı insanlarımız ödüyor. Bu süreci katlanmak zorunda bırakıldık. Sesimizi de çıkaramıyoruz. Sesimizi çıkardığımız zaman haksız oluyoruz. Ben Allah'tan başka kimseden korkmam, bir canım var onu da yalnızca Allah alır. İnsanlar sefalet içesinde. Gidip kimin kapısını çalalım. Ülkemizdeki insanların daha rahat yaşamaları için yetkililer harekete geçmeli."

'Çalışanlar her zaman ezilmek zorunda kalıyor'

Memur emeklisi olduğunu belirten Ramazan Altınkılınç, her şeye yüzde 70 dolayında zam gelirken, asgari ücrete yüzde 30 zammın yapılmamı akıl ve mantığa aykırı olduğunu dile getirerek, "Bunu tasvip etmiyoruz. Çalışanlar her zaman ezilmek zorunda kalıyor. Asgari ücrete en az yüzde 80 zam yapılmasını bekliyorduk. Asgari ücrete bu şekilde belirlenmesiyle biz emekliler olarak artık bir beklentimiz kalmadı. Çalışanlar bundan sonra nasıl idare edecekler? Bir ailede üç kişi çalışsa bile yine yetmiyor" ifadeleri kullandı.

'22 bin liraya kimse geçinemez'

Yurttaşlardan Sergen Özen ise 22 bin lira maaş alan biri eğer kiracıysa geçinemeyeceği belirterek, "Geçinmek için o kişi gidip, hırsızlık ve dolandırıcılık yapmak zorunda kalacak. Çünkü başka çaresi yok. Çocuğuna ekmek götürmesi için bunları yapmak zorunda kalacak. 22 bin liraya kimse geçinemez. Kiracı olursanız, 20 bin lirayı kiraya verdikten sonra 2 bin lirayla nasıl geçineceksiniz? Kiranın yanı sıra, elektrik, doğal gaz masrafları olacak. O kişi çocuğunu okutmayacak mı? Asgari ücret bugünkü şartlara göre 50-60 bin lira olması gerekiyor. Çünkü en düşük kira 20 bin lira" açıklamalarında bulundu.

'Ev kirası 15 bin lira olduğunu düşünürsek, kalan 7 bin lirayla nasıl geçimini sağlayacak'

Mehmet Zahir Gültekin, ev kiraları ile asgari ücretin eş değer olduğunu dile getirerek,  "Asgari ücret en az 40 bin lira olmalı. Eğer bu rakamın altında maaş alıyorsanız, geçinmeniz mümkün değil. Evdeki masrafları hesapladığınızda asgari ücreti aşıyor. 22 bin liraya kimse geçim sağlayamaz. Ev kirası 15 bin lira olduğunu düşünürsek, kalan 7 bin lirayla nasıl geçimini sağlayacak. Taş mı yesin, ekmek mi yesin" şeklinde konuştu.

Diyarbakır\'da Asgari Ücret Tepkisi
Kaynak: ANKA

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