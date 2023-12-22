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Diyarbakır'da Aşık Veysel Yılı Şan Dinletisi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Aşık Veysel Yılı Şan Dinletisi

Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi'nde Aşık Veysel'in ölümünün 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Anadolu Ezgileri Şan Dinletisi ve heykel açılışı etkinliği gerçekleştirildi. Programa, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin eşi Sevil Küçükali, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Diyarbakır\'da Aşık Veysel Yılı Şan Dinletisi
22.12.2023 - 17:25,
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Diyarbakır'da "2023 Aşık Veysel Yılı" dolayısıyla şan dinletisi yapıldı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından Aşık Veysel'in ölümünün 50. yıl dönümü nedeniyle "Anadolu Ezgileri Şan Dinletisi" ve koro programı düzenlendi.

Şan dinletisinin ardından, öğretmenler ve öğrenciler tarafından okulda yapımı tamamlanan Aşık Veysel Heykeli ile İspanyol ressam Salvador Dali'nin heykelinin açılışı yapıldı.

Etkinlikte aynı zamanda resim bölümündeki öğrencilerin hazırladığı resimler de sergilendi.

Programa, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin eşi Sevil Küçükali, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Su'nun eşi Zeliha Su, programın sonunda öğretmenlere çiçek takdim etti.

Kaynak: AA
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