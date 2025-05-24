Diyarbakır'da Baba-Oğul Cinayetinde Suç İtirafı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Baba-Oğul Cinayetinde Suç İtirafı

24.05.2025 18:35
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Diyarbakır'da Baba Remzi Sati ve oğlu Muhammed'in cinayetini itiraf eden Ali Mert İ. tutuklandı.

DİYARBAKIR'da Remzi Sati (50) ile oğlu Muhammed'in (15) yanan kamyonette cansız bedenlerinin bulunmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan 4 kişiden Ali Mert İ., suçunu itiraf etti. Ali Mert İ., ifadesinde Remzi Sati'den 200 bin lira alacağı olduğunu, olay günü konuşmak için bölgeye davet ettiği Remzi Sati ile oğlu Muhammet'i, kendisine ait tabancayla öldürdükten sonra delilleri yok etmek için de kamyoneti kolonya ve benzinle yaktığını söyledi.

Olay, 19 Mayıs'ta Sur ilçesi kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Sabah saatlerinde 21 GH 662 plakalı kamyonetin yanmış halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede, kamyonette Remzi Sati ve oğlu Muhammed'in cansız bedenleri bulundu ve otopsileri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

7 BOŞ MERMİ KOVANI TESPİT EDİLDİ, 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay yeri incelemesinde, yanan araçta ve araca 500 metre mesafede 7 boş mermi kovanı ile yanmış telefon, kartvizit ve el feneri gibi deliller bulundu. Deliller, incelenmek üzere Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi. Vücut bütünlükleri bozulduğu için Remzi ve Muhammed Sati'nin aile üyelerinden de eşleştirme için DNA örneği alındı. Baba ve oğlunun cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olaya ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Mehmet D. (26), Mehmet K. (44), İshak K. (40), Ali Mert İ, Ali Ö. (32), Osman K. (44) ve Ayhan İ. (58) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet D., Mehmet K., İshak K. ve Ali Mert İ., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı.

735 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Olayın aydınlatılması için özel oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olay gününe ilişkin 735 saatlik kamera görüntülerini inceledi. Şüphelilerden Ali Mert İ. ifadesinde, Remzi Sati'den 200 bin lira alacağı olduğunu, olay günü konuşmak için bölgeye davet ettiği Remzi Sati'yi ve oğlunu, kendisine ait tabancayla öldürdükten sonra delilleri yok etmek için de kamyoneti kolonya ve benzinle yaktığını söyledi.

Suçunu itiraf etmesinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, JASAT ve 2 Asayiş Komando Timi, şüpheli Ali Mert İ.'ye Kuşburnu Mahallesi'nde ve olay yerinde keşif yaptırdı. Şüphelinin yer göstermesi üzerine olayda kullandığı tabanca, evine 150 metre uzaklıkta bir ağaca saklanmış halde ele geçirildi. Ayrıca, kamyonetin yakılmasında kullanılan kolonya, benzin şişesi, el feneri ve o gün giydiği mont da şüphelinin evinde bulundu.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Baba-Oğul Cinayetinde Suç İtirafı - Son Dakika

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