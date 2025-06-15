Diyarbakır\'da Baba ve Oğul Arasında Çekiçle Kavga: Baba Ağır Yaralı

DİYARBAKIR'da Y.B., evde tartıştığı babası M.B.'nin (44) başına çekiçle vurarak ağır yaraladı. Y.B. gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Y.B., bilinmeyen nedenle evde tartıştığı babası M.B.'nin başına çekiçle vurdu. M.B. kanlar içinde yere yığıldı. Aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.B., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan Y.B. ise işlemleri için emniyete götürüldü.