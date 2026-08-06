Diyarbakır'da Boğulma Olayı
Diyarbakır'da sulama kanalına giren 22 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde sulama kanalına giren genç boğuldu.
Yeşildallı Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren 22 yaşındaki Muhammed Çiçek, bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, AFAD, 112 Acil Sağlık, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma, itfaiye ve jandarma sevk edildi.
Kanalda yapılan aramada Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı.
Ceset, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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