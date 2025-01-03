Diyarbakır'da PKK Saldırısı Anıldı

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Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından 17 yıl önce dershane önünde düzenledikleri saldıra şehit olan 6'sı öğrenci, 7 kişi düzenlenen törenle anılırken Vali Zorluoğlu, saldırının yapıldığı alana anıt çalışması yapılacağını söyledi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Prof. Dr. Yusuf Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan bir dershanenin önünde terör örgütü PKK tarafından 3 Ocak 2008'de düzenlenen bombalı saldırıda, dershane öğrencileri Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkın ile kızını dershaneden almaya giden Cengiz Kaya yaşamını yitirmiş, 73 kişi de yaralanmıştı.

Terör saldırısının 17'nci yıl dönümü nedeniyle şehitler için anma programı düzenlendi. Bombalı saldırının yapıldığı alanda düzenlenen programa, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 8. Ana Jet Üst Komutanı Tuğgeneral Mert Önen, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, patlamada oğlu Eren Şahin'i kaybeden eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anma programı, yaşamını yitiren 7 kişinin fotoğraflarının bulunduğu patlama yerine kırmızı karanfiller bırakılmasıyla başladı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

'Yeni gençlerin ölmemesi için hepimize düşen görevler var'

Programda konuşan Vali Murat Zorluoğlu derin bir acı yaşadıklarını ifade etti. Evlatlarını kaybeden ailelerin karşısında konuşmanın zor olduğunu söyleyen Vali Zorluoğlu, "Şuanda bulunduğumuz bu noktada çok vahim bir hadise yaşandı. Burada yaşanan bu vahşetin gerçekten acılarını iliklerimize kadar hissetmiştik. Saldırıda Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkın ile kızını dershaneden almaya giden Cengiz Kaya kardeşimize bir kere daha rahmet diliyorum. Evlatlarını kaybeden anne ve babaların huzurunda konuşmak çok zor. Görevim gereği birçok etkinlikte konuşmalar yaptım. Ama beni bu kadar zorlayan çok az zamanlar oldu. Bu bakımdan ne desek, ne söylesek, annelerin duygularına tercüman olmak zordur. 6 kınalı yavrumuzu burada hiç suçları yokken vahşi bir şekilde katledildiler. 17 yıl geçi ama anne ve babalar için sanki bugün olmuş gibi taze ve çok yoğun duygular içerisindeler. Kendilerine sabırlar diliyorum. Yeni gençlerin ölmemesi için hepimize düşen görevler var" diye konuştu.

'Bu vahim hadisenin unutulmaması ve unutturmamız lazım'

"2008 yılından bu yana terörle mücadele konusunda Diyarbakır'da, bölgemizde ve ülkemizde çok büyük mesafeler kat edildi" diyen Vali Zorluoğlu "Artık Diyarbakır terörle anılan, güvenlik sorunuyla anılan her gün bombaların patlatıldığı bir şehir değil. Huzurlu bir şehirde yaşıyoruz. Gençlerimizi en iyi şekilde hazırlamaya devam edeceğiz. Bu vahim hadisenin unutulmaması ve unutturmamız lazım. Burada bir çalışmayı başlatmayı düşünüyoruz. Biz bu alanda bu çocuklarımızın katledilişini simgeleyecek ve her zaman onları hatırlayacağımız bir anıta ihtiyaç duyduğumuz kanaatindeyim. Önümüzde ki günlerde çalışmayı yapacağız" diye konuştu.