Diyarbakır'da buğday ekili alanda çıkan yangın söndürüldü

Güncel

Diyarbakır'da 300 dönüm ekili buğday yandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde buğday ekili 300 dönümlük arazide çıkan yangın vatandaş ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, merkez Sur ilçesi Fetih Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle buğday ekili alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Yangında, 300 dönümlük buğday ekili arazinin gül olduğu öğrenildi.