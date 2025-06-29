Diyarbakır'da Camii Yıkımı Gerçekleşti

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gördükten sonra ibadete kapatılan Mehmet Ümit Balcı Camii'nin kontrollü yıkımı gerçekleşti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar görüp ibadete kapatılan Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı'nda bulunan 22 yıllık Mehmet Ümit Balcı Camii'nin yenisinin yapılması amacıyla yıkılmasına karar verildi. Yapılan kontrollü yıkımla çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Haber: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
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