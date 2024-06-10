Diyarbakır'da parkta dans eden gruba ''tekbirli'' saldırı - Son Dakika
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Diyarbakır'da parkta dans eden gruba ''tekbirli'' saldırı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir parkta piknik yapan ve ardından dans gösterisi sergileyen dans okulu üyelerine tekbir getiren bir grup saldırdı. Saldırıda 2 kişi yaralanırken Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu'ndan kınama açıklaması geldi. Platformdan yapılan açıklamada "Birlikte yaşam kültürüne zarar verici saldırılara sessiz kalmayacağız." ifadelerine yer verildi.

10.06.2024 16:07  Güncelleme: 18:17
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Diyarbakır'daki bir dans okulu üyeleri, parkta etkinlik yaptığı sırada iddiaya göre tekbir getiren bir grubun saldırısına uğradı.

Diyarbakır'da 7 yıldır faaliyet gösteren bir dans okulu, Kayapınar ilçesindeki Tema Parkı'nda önceki gün "Caz Pikniği" adı altında bir etkinlik düzenledi.

PARKTA DANS EDEN GRUBA SALDIRI

Piknikte sergilenen dans gösterisi sırasında ise iddiaya göre bir grup, tekbir getirerek gruba saldırdı. 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin inceleme sürerken, kentteki 116 kuruluşun oluşturduğu Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, yaptığı yazılı açıklamayla, saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada, kamusal mekanların halkın kullanımına açık olduğu, barışçıl toplanma, etkinlik düzenleme veya katılma, yurttaşlar arasında etkileşim sağlama amacıyla kullanıldığını vurgulandı.

Diyarbakır'da parkta dans eden gruba saldırı

"BİRLİKTE YAŞAM KÜLTÜRÜNE ZARAR VERİCİ SALDIRILARA SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Açıklamada, "Kolektif olarak toplanma özgürlüğü çerçevesinde, etkinlik alanı olarak kullanılan mekana bir grubun gelerek, giyim tarzı, etkinliğin niteliği gibi gerekçelerle parkta bulunanlara yönelik fiziki ve sözlü saldırılarda bulunulmasını asla kabul etmiyoruz. Birçok medeniyete ev sahibi yapmış, farklı kültürlere, inançlara ve yaşam tarzlarına sahip toplulukların bir arada yaşadığı ve yarattığı kentimizin birlikte yaşam kültürüne zarar verici saldırılara sessiz kalmayacağız. Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu olarak demokratik bir hak olan toplanma özgürlüğü bağlamında kolektif ve barışçıl nitelikte gerçekleşen etkinliğe yönelik fiziki ve sözlü saldırıyı en sert şekilde kınıyor, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca etkin bir soruşturma yürütülmesi ve faillerin tespit edilerek cezalandırılmasını beklediğimizi ve sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır\'da parkta dans eden gruba \'\'tekbirli\'\' saldırı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da parkta dans eden gruba ''tekbirli'' saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Taner Ozkaya: iyi yapmışlar 33 38 Yanıtla
  • Tas Ruhi: Bunlar toplumu bozanlar 21 22 Yanıtla
  • fatih uçar: Yarın aynı yerde islami etkinlik var. herkesi davet ettiler.. 10 15 Yanıtla
  • Bir rüya null: elleri dert görmesin helal olsun 11 6 Yanıtla
  • Ergül Çiftçi: ben koruma ve dayanışma platformu ne demek acaba bu anlamı ne manası ne çözemedim 8 4 Yanıtla
  • Yusuf: Bu gunler guzel gunler daha afganistan gıbı olacagız bu gıdısle 3 5 Yanıtla

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