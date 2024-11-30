Diyarbakır'da Dolandırıcılık Operasyonu

Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır, Adana ve Mersin'de düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, 8 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılarda 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.
Yasa dışı bahis operasyonunda da yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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