Diyarbakır'da Eşinden Haber Alamayan Kadının Evinden Yanık Kokusu Geldi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Eşinden Haber Alamayan Kadının Evinden Yanık Kokusu Geldi

Diyarbakır\'da Eşinden Haber Alamayan Kadının Evinden Yanık Kokusu Geldi

Diyarbakır'da 1 yıllık eşinden haber alamayan Y.Ş.'nin yardım istediği komşuları, evden yanık kokusu geldiğini belirterek ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, kapıyı kırıp girdiği evde Neşe Şimşek'in kalp krizi geçirip öldüğünü tespit etti. Şimşek'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

06.07.2024 14:10
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DİYARBAKIR'da 1 yıllık eşinden haber alamayan Y.Ş.'nin yardım istediği komşuları, evden yanık kokusu geldiğini belirterek ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen itfaiye ekiplerinin kapıyı kırıp girdiği evde Neşe Şimşek'in (39) kalp krizi geçirip öldüğü ortaya çıktı.

Olay, sabah saatlerinde, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Neşe Şimşek, dün gece oturduğu evine geldi. Babasının evinde kalan ve ayağı kırık olan Y.Ş. ise eşini sabah aradı, ancak cevap alamayınca da komşularına ulaştı. Komşuları, evden yanık kokusu geldiğini fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla içeriye giren ekipler, Neşe Şimşek'i yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Şimşek'in, yaşamını yitirdiği belirlendi. Şimşek'in kalp hastalığı olduğu ve kriz geçirdiği ortaya çıktı. Haberi alan eşi Y.Ş., gözyaşlarını tutamadı.

Neşe Şimşek'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çiftin 1 yıl önce evlendiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Eşinden Haber Alamayan Kadının Evinden Yanık Kokusu Geldi - Son Dakika

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