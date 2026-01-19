Diyarbakır'da Kar Yağışı Etkisini Artırdı: Uçuşlar Durdu, Meteorolojiden Kuvvetli Kar ve Çığ Uyarısı - Son Dakika
Diyarbakır'da Kar Yağışı Etkisini Artırdı: Uçuşlar Durdu, Meteorolojiden Kuvvetli Kar ve Çığ Uyarısı

19.01.2026 10:20  Güncelleme: 11:10
Diyarbakır'da yeniden etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar buzla kaplanırken, ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Meteoroloji, bölge için kar ve çığ uyarısında bulundu.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da yeniden etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor, hava koşulları nedeniyle uçuşlar 3 gündür yapılamıyor. Meteoroloji, bölge için kar ve çığ uyarısında bulundu.

Diyarbakır'da etkisini yeniden artıran kar yağışı nedeniyle yollar buz pistine döndü. Kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşanırken, Diyarbakır Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gündür uçuşlar yapılamıyor. Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekipleri, kent merkezi ve kırsal bölgelerde yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji: Kar yağışı bölge genelinde etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğini duyurdu. Yapılan değerlendirmede, yağışların özellikle Siirt ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olmasının beklendiği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının 2 derece civarında düşeceği ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği belirtilirken, rüzgarın değişik yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Siirt, Şırnak ve Batman için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji'nin uyarısına göre, devam eden kar yağışlarının 18 Ocak 2026 Pazar akşamı ile 19 Ocak 2026 Pazartesi akşamı arasında; Siirt'in Baykan, Şirvan, Eruh ve Pervari ilçelerinde, Şırnak'ın Merkez, Silopi, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde ve Batman'ın kuzeyinde bulunan Sason ve Kozluk ilçelerinde kuvvetli (10-20 santimetre), yer yer yoğun (20 santimetrenin üzeri) kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Yetkililer, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi riskine karşı uyarıda bulundu.

Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt'te çığ tehlikesi

Meteoroloji ayrıca, yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğunu belirterek, özellikle Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt genelinde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır

