Diyarbakır'da İmamoğlu'na Yoğun Destek

Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ve Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimlere Diyarbakır'da 28 bin kişi sandık başına gitti. CHP İl Başkanı İsmail Akyıl, "Tüm Türkiye halkı gibi Diyarbakır halkı da Ekrem Başkanımızı destekliyor" sözleriyle oylarını kullanan Diyarbakır halkına teşekkürlerini illeti.

Diyarbakır'da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ve Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim oy verme işlemi saat 19.00 itibarıyla sona erdi. Oy kullanma işlemi için CHP'nin 17 ilçe teşkilatında 50 sandık kurulurken, CHP üyelerinin oy kullandığı üye sandığının yanısıra üye olmayanlar için ise dayanışma sandığında oylar kullanıldı.

Sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemine katılımın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından arttığına dikkat çekildi. Seçimlerin yapıldığı CHP ilçe teşkilatlarında polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alınırken, binanın çevresinde Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) yerleştirildi.

'Kullanılan oylar, Ekrem İmamoğlu'na moral ve motivasyon sağlayacak'

Seçimlerin son bulduğu saat 19.00'da oy sayım işlemi başlanırken, CHP Diyarbakır İl Başkanı İsmail Akyıl, ön seçimlere yoğun katılım sağlayan Diyarbakır halkına teşekkürlerini illeti. CHP ilçe binalarına bugün akın edildiğini dile getiren Akyıl, "Partimizin cumhurbaşkanı adayı ön seçimlerine Diyarbakır'da çok yoğun bir oldu. Ön seçimlerde oyun kullanan halkımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Herkes evinden çıkıp, bütün ilçe teşkilatlarımıza akın etti. Hem dayanışma hem de üye sandıklarında oylar kullanıldı. Bu anlamda Diyarbakır çok hareketli geçti. Kullanılan oylar, Ekrem İmamoğlu'na moral ve motivasyon sağlayacak. Tüm Türkiye halkı gibi Diyarbakır halkı da Ekrem Başkanımızı destekliyor. Bugün Türkiye'deki halkların iradelerini ortaya koymaları çok anlamlı.

Akyıl, Diyarbakır'daki yoğun katılımın haksız ve hukuksuz uygulamaların etkisinden kaynaklandığını söyledi.

Yapılan oy sayımında 22 bini dayanışma 6'ı bini de üyeler olmak üzere Diyarbakır'da yaklaşık 28 bin kişi sandığa giderek, CHP Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde Ekrem İmamoğlu için oy kullandı.

Kullanılan oylar arasında bir seçmenin, çocuğunun Ekrem İmamoğlu için yazdığı "Ekrem başkan İstanbul halkı seni biliyor" mesajını oy pusulasıyla birleştirdiği görüldü.