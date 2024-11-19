Diyarbakır'da İşçi Evinde Yangın

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde işçilerin kaldığı iki katlı prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü.
Kırsal Oğlaklı Mahallesi'nde inşaat alanında işçilerin kaldığı 2 katlı prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangıda, evde hasar oluştu.
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