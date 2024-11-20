Diyarbakır\'da Kaçak Silah Operasyonu

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Diyarbakır'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda, 14 ruhsatsız tabanca, 86 kurusıkı tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde 16 Kasım'da özel harekat polislerinin de katılımıyla bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, 14 ruhsatsız tabanca, 86 çevrilmeye hazır kurusıkı tabanca, 100 şarjör, 16 uzatmalı şarjör, 3 pompalı tüfek, 4 bin 732 tabanca fişeği ve 150 kurusıkı fişeği ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.