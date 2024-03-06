Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan planlı ve istihbari çalışmalar sonucunda el yapımı olarak imal edilen tabancaların Trabzon'dan temin edilerek Diyarbakır'da satışının yapıldığı belirlendi.
Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli Trabzon, Artvin ve Rize'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 9 zanlı yakalandı.
Yakalanan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 9 cep telefonu, 9 sim kart, 6 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 1077 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Kaçak Silah Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından abartı egzoz kullanımı ve hatalı park eden araçlara yönelik yapılan denetimlerde, toplamda 215 araca 181 bin TL para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda 5 araca abartı egzoz kullanımından 32 bin 195 TL, 6 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan 4 bin 140 TL ve 204 araca taşıt yolu üstünde park ihlali yaptığı için 144 bin 900 TL para cezası kesildi.
Muşspor Futbol Şube Sorumlusu Kürşat Duymuş ve Teknik Direktör Ercüment Coşkundere, basın toplantısı düzenleyerek takımın geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Duymuş ve Coşkundere, kalan 7 haftada ellerinden gelenin en iyisini yaparak Muşspor'u 2. Lig'e çıkartmak istediklerini söyledi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, park halindeki bir otomobilin içinde 2 gün mahsur kalan sahipsiz kedi, kurtarıldı. Otomobilin yanına gelen polis, araç sahibine ulaştı. Araç sahibinin gelmesiyle otomobil açıldı ve kedi dışarıya çıkarıldı. Ekipler tarafından su verilen kedi, bir müddet sonra sokakta gözden kayboldu. Araç sahibi ise kedinin kendisine ait olmadığını, park ettikten sonra içeriye girmiş olabileceğini belirtti.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular koşu ve kısa pas çalışması yaptı. Ağrısı olan Varesanovic çift kale maçta yer alırken, sakatlıkları devam eden Laine ve Benhur Keser ise çalışmada yer almadı. Rize temsilcisi, hazırlıklarını tamamlayarak maç için İstanbul'a gidecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?