Diyarbakır'da Kaçırma Davası - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kaçırma Davası

26.06.2025 15:19
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12 yaşındaki kız, 29 yaşındaki sanıkla sosyal medyada tanışarak kaçtı; sanık tahliye edildi.

DİYARBAKIR'da 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdığı iddiasıyla tutuklanan Z.Ş. (29), ilk duruşmada, toplanan deliller, tutukluluk süresi ve kaçma şüphesi olmaması gerekçesiyle tahliye edildi. Kemik yaşı 16 olduğu tespit edilen kız, duruşmada şikayetçi olmazken; savunma yapan Z.Ş., " Facebook'ta tanıştık. Bana 16 yaşında olduğunu söyledi" dedi.

Olay, 2 Şubat'ta Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. 12 yaşındaki kız çocuğu, yaklaşık 2 yıldır sosyal medya üzerinden tanıştığı Z.Ş. (29) ile kaçtı. Ailenin kayıp başvurusu sonrası polis ekipleri, çalışma başlattı. 6 Şubat'ta sosyal medyada kendileriyle ilgili yapılan kayıp paylaşımlarını gören Z.Ş. ve kız çocuğu, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Z.Ş., aynı gün çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KIZIN KEMİK YAŞI 16

Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 12 Haziran'daki ilk duruşmasında, tutuklu sanık Z.Ş., kız çocuğu, kızın babası ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada kız çocuğunun Adli Gözlem Odası'nda alınan ifadesi ve Adli Tıp Kurumu raporları okundu. Kız çocuğunun kemik yaşının 16 olduğu, resmi kayıtlara yaşının 12 olarak geçtiği belirtildi. Ayrıca kız çocuğunun sosyal medya paylaşımlarında sanık Z.Ş. ile rızası dahilinde görüştüğünü ifade ettiği bilgisi de dosyaya yansıdı.

SAVCI, 3 SUÇTAN CEZA İSTEDİ

Mahkeme gözleminde de kız çocuğunun boyunun uzun olduğu, yaşıtlarına göre kilosunun bir miktar fazla olduğu, yaşının 17 olduğunun gözlendiği belirtildi. Savcı, sanığın, 'Çocuğun hürriyetinden yoksun bırakılması', 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Zincirleme şekilde cinsel istismar' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Savcı, ayrıca suçun katalog suçlardan olması nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.'

ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

Kız çocuğu, alınan ifadesinde; kendi isteği ile Z.Ş.'ye kaçtığını, 2 yıldır görüştüklerini, kaçtıktan sonra 4 gün parkta gezip dolaştıklarını, kendi isteğiyle 2 defa ilişkide bulunduklarını, kimsenin kendilerine yardım etmediğini ve şikayetçi olmadığını söyledi.

SANIK SAVUNMA YAPTI

Mahkemede söz alan sanık Z.Ş., "Biz Facebook'ta tanıştık. Bana 16 yaşında olduğunu söyledi. İlerleyen zamanda bana '18 yaşıma girdim, ailem tarafından şiddet görüyorum, evden kaçacağım' dedi. Ben karakola gitmeyi teklif ettim ama kimliğini kaybettiğini söyledi. Ardından Roboski Parkı'na ve On Gözlü Köprü'ye gittik. Orada 'İlişkide bulunalım yoksa babam seni bana vermez' dediği için kabul ettim. Çocuk Şube'ye teslim olduğumuzda da yaşının 18 olduğunu söyledi. Yaşının küçük olduğunu bilseydim, kabul etmezdim" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, sanığın tutukluluk süresi ve kaçma şüphesinin somut bir şekilde ortaya konulamaması gerekçesiyle Z.Ş.'nin tahliyesine karar verdi. Heyet ayrıca kız çocuğunun babasının da davaya katılma talebini kabul etti. Duruşma, dosyadaki eksik hususların giderilmesi, ek delillerin toplanması ve beyanların tamamlanması amacıyla 16 Ekim'e ertelendi.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

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