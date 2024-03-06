Diyarbakır'da kadın kursiyerler, ipek dokuma tezgahlarını 457 yıllık hamama kurdu.
Sur Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'nde kadın kursiyerlere, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatma çalışmaları kapsamında ahşap tezgahlarda ipek dokumacılığı eğitimi veriliyor.
Merkezdeki 35 kadın kursiyer, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kendilerine tahsis edilen, Osmanlılar döneminde kentin valisi Behram Paşa tarafından 1564-1567'de yaptırılan, 2000 yılına kadar hizmet veren ve halk arasında "Paşa Hamamı" olarak da bilinen hamama, dokuma tezgahlarını kurdu.
Osmanlı dönemi mimarisinin tüm özelliklerini barındıran, terör örgütü PKK'nın 2015-2016'da ilçedeki saldırıları nedeniyle tahribata uğrayan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen restorasyon çalışmasının ardından kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapan hamamda, kadın kursiyerler, tezgahlarda ipekten kimono (geniş kollu sabahlık, bornoz) ve peştamal gibi ürünler dokudu.
Kadınların hazırladığı ürünler, bir süreliğine hamam konseptine uygun olarak tarihi yapıda sergilenecek.
"Bunu gelecek nesillere aktarmak istiyoruz"
Aile Destek Merkezi-2 Koordinatörü İlknur Demirel, AA muhabirine, 2014'ten itibaren mesleki eğitim kursları kapsamında kursiyerlere, geleneksel ve unutulmaya yüz tutan sanatlardan el ve ipek dokumacılığı başta olmak üzere çeşitli alanlarda eğitimler verdiklerini söyledi.
Mesleki eğitim atölyelerinde kadınların meslek sahibi olabildiğini kaydeden Demirel, eğitimlerin kadınlar için "altın bileziğe" ulaşma kanalı olduğunu belirtti.
Eğitimler kapsamında kadınların ahşap tezgahlarda ipek dokumacılığını öğrendiğini dile getiren Demirel, "Geçmişte insanlar özellikle Sur ilçesinde tarihi evlerin avlusunda ipek böcekçiliği ile geçimlerini sağlardı. Şimdi de biz bunu gelecek nesillere aktarmak istiyoruz." dedi.
Kursiyer kadınların hazırladığı ürünlerin, geçici olarak kendilerine tahsis edilen tarihi hamamda sergilenip satışa sunulacağını anlatan Demirel, "Tarihi Paşa Hamamı'nın ruhuna uygun olarak el dokuma tezgahlarında üretilen peştamal ve kimonoların birçok yerli ve yabancı misafire ulaşması, şehrimize katma değer sağlayacaktır. Tarihi hamamda dokuma yapabilme şansına sahip olmak muazzam bir duygu." ifadelerini kullandı.
Demirel, el emeği göz nuru ipek dokuma ürünlere talebin yoğun olduğunu kaydetti.
"Annemle gelirdik hamama, şimdi de burada dokuma yapıyoruz"
Kursiyerlerden 62 yaşındaki Fidan Şahin ise çocukluğunda babaannesiyle yün ve ipekten iplik hazırlayıp bunu tezgahta dokuduklarını söyledi.
Dokumacılığı öğrenmek için Aile Destek Merkezine geldiğini belirten Şahin, "Şimdi de hamamda dokuma yapıyoruz. Diyarbakırlılar olarak hamama gitmeyi severiz. Bizim geleneklerimizde var. Küçüklüğüm burada geçti. Annemle gelirdik hamama. Şimdi de burada dokuma yapıyoruz. Tarih kokan bir yerde dokuma yapmak güzel." dedi.
Kursiyerlerden 4 çocuk annesi 47 yaşındaki Hatice Akbudak da tarihi mekanda çalışmanın kendisine huzur verdiğini ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da kadın kursiyerler, ipek dokuma tezgahlarını 457 yıllık hamama kurdu - Son Dakika
Samsun İl Jandarma Komutanlığı, hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari B.İ'nin Çarşamba ilçesinde saklandığı evde yakalandığını duyurdu. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından Çarşamba Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Türkiye genelinden 500'ü aşkın kadın girişimci, e-Ticaret Karnavalı'nda bir araya geldi. Etkinlikte, kadın girişimcilere e-ticaret ve pazarlama, iş planı hazırlama, yatırımcıya ulaşma gibi konularda bilgi verildi. Ahoras Üst Yöneticisi Serkan Koçak, Türkiye'de kadın girişimcilerin oranının düşük olduğunu belirterek, hedeflerinin kadın girişimcilerin işlerini yönetebilecekleri bir platform sağlamak olduğunu söyledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Esenler'deki bir parkta bulunan ceninin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bir kişinin parkta yürürken köpeklerin hareketlerinden şüphelenerek kontrol ettiği yerde cenini gördüğü ve 112 ihbar hattını aradığı belirlendi. Olayın aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi. Büyükkılıç, ziyarette BBP Kayseri İl Başkanı Erkan Demirci ile bir araya gelerek rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu anlattı ve siyasi farklılıkların bir zenginlik olduğunu vurguladı. BBP İl Başkanı Demirci ise Büyükkılıç'ı ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen JEC World 2024 fuarında, Türk şirketleri kompozit malzemelerdeki mühendislik çözümlerini sergiliyor. Kompozit endüstrisindeki yenilikler, uzay roketlerinden lüks otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün hafif ve sağlam olmasını sağlıyor. Türkiye'nin milli katılımını gerçekleştirdiği fuarda, 42 Türk şirketi yer alıyor ve Türkiye'nin kompozit malzeme pazarı büyüklüğü 1,5 milyar avronun üzerinde bulunuyor.
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında DEM Parti Suruç ilçe yöneticisi ile 4 DEM Parti Belediye Meclisi üyesi adayının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri için jandarmaya götürüldü.
Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Tarımda Su Yönetimi Çalıştayı, tarımsal açıdan kuraklık ve yağış rejimi değişikliklerine ayak uydurabilme konusunda bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı bir etkinlik oldu. Çalıştaya Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü uzmanları, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü ve teknik personeli, sulama birliği temsilcileri, üniversite akademisyenleri ve diğer ilgili kurumların yönetici ve teknik personeli katıldı. Çalıştayın temel hedefi, mevcut kuraklık yönetimi uygulamalarını anlamak, su kısıtı durumlarına karşı tedbirleri işlevsel hale getirmek ve uluslararası işbirlikleriyle bilgi alışverişinde bulunarak yeni modeller geliştirmektir.
Sizin düşünceleriniz neler ?