Diyarbakır'da kamyonetin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kamyonetin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

Diyarbakır\'da kamyonetin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

Bismil'den Sivas'a mevsimlik işçi olarak çalışmaya giden aile bireylerinin bulunduğu kamyonet, Diyarbakır-Bismil kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve araçtaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza yerinde bulunan 4 civcivi kurtardı.

05.06.2024 12:09
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Diyarbakır'da kamyonetin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Bismil'den Sivas'a mevsimlik işçi olarak çalışmaya giden aile bireylerinin bulunduğu, S.K. idaresindeki 34 EN 1661 plakalı kamyonet, Diyarbakır-Bismil kara yolunun kırsal Şükürlü Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek devrildi.

Kazada, sürücü ve araçtaki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaza yapan araçta buldukları ve elleriyle su verdikleri 4 civcivi kendi aracına aldı.

Araç ise ekiplerce yapılan incelemenin ardından çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA

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