Diyarbakır'da Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kar Yağışı Etkili

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Diyarbakır'da kar yağışı yerini yağmura bırakırken, bazı bölgelerde kuvvetli kar bekleniyor.

20.02.2025 10:19
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Diyarbakır'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı yerini yağmur yağışına bıraktı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bölgede kar yağışlarının, Şırnak merkez ve doğu ilçelerinde (Beytüşşebap ve Uludere) Siirt'in kuzey ve doğusunda ( Pervari, Şirvan, Baykan ve Tillo), Diyarbakır'ın kuzey ilçelerinde (Kulp ve Lice) Batman'ın kuzey ilçelerinde (Sason ve Kozluk) yerel kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiği, buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunmuştu.

Dün yapılan uyarının ardından bu kentlerde kar yağışı etkili olmaya başlandı. Diyarbakır'da da, kent merkezi ve bazı ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı yerini yağmura bıraktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kar Yağışı Etkili - Son Dakika

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